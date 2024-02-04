04 Şubat 2024, Pazar
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Tunceli’de nesli tehdit altındaki vaşak görüntülendi
Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı’nda, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Nejla Dokur tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Bir süre vadideki kayalık alanda yiyecek arayan vaşak, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.