Tunceli’de nesli tehdit altındaki vaşak görüntülendi

Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı’nda, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Nejla Dokur tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Bir süre vadideki kayalık alanda yiyecek arayan vaşak, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN