Tunceli’de keşfedildi! Oraya ulaşmak için 2 saat yürüyorlar

Tunceli'de bir grup doğasever, yürüyüşe çıktıkları sırada keşfettikleri kanyona 'Gizli Kanyon' adını verdi. Konumunu ise tahribata uğramasın diye kimseyle paylaşmadılar. Doğaseverler, kanyona engebeli yolları aşıp, dik yamaçlardan inerek 2 saatlik yolculuğun ardından ulaşıyor.