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Tunceli’de keşfedildi! Oraya ulaşmak için 2 saat yürüyorlar

DHA
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Giriş: 06.07.2022 14:07
Tunceli'de bir grup doğasever, yürüyüşe çıktıkları sırada keşfettikleri kanyona 'Gizli Kanyon' adını verdi. Konumunu ise tahribata uğramasın diye kimseyle paylaşmadılar. Doğaseverler, kanyona engebeli yolları aşıp, dik yamaçlardan inerek 2 saatlik yolculuğun ardından ulaşıyor.
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