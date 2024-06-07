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Tunceli’de kan donduran olay! Hayvanlarını otlatmaya çıkmıştı | Ayı pençeleriyle…

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 20:35
Tunceli'de hayvanlarını otlamaya çıkaran çoban Ergün Yıldız bir daha geri dönmeyince yakınları kayıp ihbarı yaptı. Ormanlık alanda yapılan arama çalışmalarında kayıp çobanın cansız bedenine ulaşıldı. Yıldız'ın vücudunda pençe izleri bulundu.
Kan donduran olay! Hayvanlarını otlatmaya çıkmıştı... KAN DONDURAN OLAY! HAYVANLARINI OTLATMAYA ÇIKMIŞTI...

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Kan donduran olay! Otlatmaya çıkmıştı
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