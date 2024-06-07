07 Haziran 2024, Cuma
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Tunceli’de kan donduran olay! Hayvanlarını otlatmaya çıkmıştı | Ayı pençeleriyle…
Tunceli'de hayvanlarını otlamaya çıkaran çoban Ergün Yıldız bir daha geri dönmeyince yakınları kayıp ihbarı yaptı. Ormanlık alanda yapılan arama çalışmalarında kayıp çobanın cansız bedenine ulaşıldı. Yıldız'ın vücudunda pençe izleri bulundu.