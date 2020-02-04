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04.02.2020

Tunceli'de Gülistan Doku'nun son görüntüleri ortaya çıktı |Video

Tunceli'den kaybolan ve 1 aydır haber alınamayan Gülistan Doku hakkındaki son dakika gelişmesi herkesi umutlandırdı. 5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Gülistan Doku'nun ortaya çıkan son görüntüleri olay oldu. Milyonların akıbetini merak ettiği genç kızın şuan nere olduğu henüz bilinmiyor. Gülistan Doku'nun, erkek arkadaşı Zainal Abakarov'dan ayrıldıktan sonra minibüse giderken ki son görüntüleri ortaya çıktı.

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