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Tunceli’de doğa harikası krater gölüne gezi

İHA
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Giriş: 15.07.2024 14:33
Tunceli’de, onlarca kişinin katılımıyla 3 bin rakımda bulunan doğa harikası krater gölüne gezi düzenlendi. Zorlu bir yolculuğun ardından zirve yapan katılımcılar, göl manzarasına hayran kaldı.
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Tunceli’de doğa harikası krater gölüne gezi
Tunceli’de doğa harikası krater gölüne gezi
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