Tunceli'de bir vatandaş yavruyken bulduğu yavru şahine gözü gibi bakıyor

Tunceli'de, ölmek üzere olan yavru bir şahin bulan Özgür Yeğin, yavruyu sahiplenerek hayata tutunmasını sağladı. Şahini elle besleyen Yeğin, tamamen büyümesiyle yeniden doğal ortamına bırakacağını ifade etti.

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