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Tunceli’de bir vatandaş ayı saldırısına uğradı: Sıçrayarak üzerime geldi

DHA
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Giriş: 07.10.2021 17:16
Tunceli’de Mustafa Keser adlı vatandaş, hayvanlarını otlatırken ayı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yaralanan Keser, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Keser, dehşet anlarını “Yere yatırıp kaşımdan ve başımdan tırmalamaya başladı. Yalnız bana pençe vurmadı. Sonra ayağa kalktı, ben de kendimi toparlayıp ayağa kalktım. Bir daha üzerime gelince ben elimi ağzına ittim. Elimi itince elimi bayağı parçaladı” ifadeleriyle anlattı.
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