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Tunceli’de benekli semender görüntülendi

İHA
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Giriş: 27.11.2021 10:18
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde Yusuf Yiğit isimli vatandaş, Türkiye’de endemik bir semender türü olan benekli semenderi görüntüledi. Bağ evinde bulunduğu sırada yağmurun kesilmesiyle semenderin ortaya çıktığını belirten Yiğit, “Yanımda bulunan cep telefonumla çektim. Daha sonra suya doğru giderek gözden kayboldu. Araştırınca Türkiye’de endemik bir tür olduğunu ve koruma altında bulunduğunu öğrendim” dedi.
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Tunceli’de benekli semender görüntülendi
Tunceli’de benekli semender görüntülendi
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