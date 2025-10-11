Tunceli’de afet bilinci küçük yaşta kazandırılıyor

11 Ekim 2025, Cumartesi

11.10.2025
Tunceli’de, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve AFAD Tunceli iş birliğiyle kent genelinde afet bilincinin küçük yaşta kazandırılması amacıyla başlatılan eğitimler sürdürülüyor.
