15 Nisan 2025, Salı
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Tunahan’a köpekler saldırmıştı! ABB’den akla ziyan itiraz: Tunahan zenginleşir belediye fakirleşir
12 yaşındaki Tunahan, Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı. Hala sağlığına tam anlamıyla kavuşabilmiş değil. Aile, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Belediye itiraz etti tazminat talebine ve öyle bir gerekçe sundular ki gerçekten akla zarar.