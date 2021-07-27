Tüm gün ormandalar! Bu mantara paha biçilemiyor: Sadece 4 tane bulabiliyor

Sağlığa ve yaralara iyi gelen, adeta şifa deposu olan halk arasında 'kırmızı tirmit' olarak bilinen lactarius volemus mantarı fiyatıyla el yakıyor. Kocaeli'de ormanları dolaşarak mantar toplayan Ramazan Ergin, "Bu mantarın fiyatı paha biçilemeyecek değerde" dedi.