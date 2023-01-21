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Tüm dünyada ilgi görmüştü! Mercek bulutu yeniden gökyüzünde

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Giriş: 21.01.2023 12:36
Bursa semalarında iki gün önce sabah saatlerinde görülen “mercek bulutu” hem Türkiye’de hem de dünyada ilgiyle karşılanmıştı. Bulut, 2 günün ardından yine görüldü.
Mercek bulutu yeniden gökyüzünde!
Mercek bulutu yeniden gökyüzünde!
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