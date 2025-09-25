25 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Tüm aile yedikleri yemekten zehirlendi
Tüm aile yedikleri yemekten zehirlendi

Tüm aile yedikleri yemekten zehirlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2025 11:53
İstanbul'da yedikleri makarna ve tavuğun ardından anne, baba ve iki çocuk rahatsızlandı. 4 ve 2 yaşındaki çocuklar, hastanede hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tüm aile yedikleri yemekten zehirlendi
İşte kayıp yüzücünün yeni görüntüsü
İşte kayıp yüzücünün yeni görüntüsü
Denizcilikte Türkiye artık ilk 10’da
"Denizcilikte Türkiye artık ilk 10'da"
Tüm aile yedikleri yemekten zehirlendi
Tüm aile yedikleri yemekten zehirlendi
Spor otomobili böyle pert etti
Spor otomobili böyle pert etti
Hayali ev ve arsa satışı yapan çete çökertildi
Hayali ev ve arsa satışı yapan çete çökertildi
Taha Görkem Deniz cinayetinde iki kişi tutuklandı
Taha Görkem Deniz cinayetinde iki kişi tutuklandı
Ünlü baklavacıda gıda boyası!
Ünlü baklavacıda gıda boyası!
Denizde yüzen yaban domuzu görüntülendi
Denizde yüzen yaban domuzu görüntülendi
Kayın biraderini yaralayan kadın yakalandı
Kayın biraderini yaralayan kadın yakalandı
Sivas’ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
Sivas'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
İETT otobüsünde karekod kavgası kamerada
İETT otobüsünde karekod kavgası kamerada
Dağ gibi bir ozanın öyküsü...
Dağ gibi bir ozanın öyküsü...
Daha Fazla Video Göster