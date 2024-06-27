27 Haziran 2024, Perşembe
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TÜİK verileri açıkladı! İşte Haziran 2024 dönemi ekonomik güven endeksi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2024 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre endeks aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 95,8'e geriledi.