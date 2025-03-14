TÜİK rakamları açıkladı | 1.7 milyon yaşlı tek yaşıyor! Yaşlı bakım sigortasına BES modeli

TÜİK'in açıkladığı "İstatistiklerle Yaşlılar" verilerine göre Türkiye'de 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus 9 milyon 112 bin 298 kişiye çıktı. Dikkat çekici detayların yer aldığı rapora göre 1.7 milyon yaşlı tek başına yaşıyor. Öte yandan Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfus son beş yılda yüzde 20,7 artarak 2024'te 9,1 milyon kişiyi aşarken 'Uzun Süreli Bakım Sigortası' sistemi kısa sürede hayata geçirilecek.

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