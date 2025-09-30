30 Eylül 2025, Salı

TÜGVA'nın "Gençlig" finali tamamlandı! Final heyecanı İstanbul'da yaşandı
TÜGVA’nın Gençlig finali tamamlandı! Final heyecanı İstanbul’da yaşandı

TÜGVA'nın "Gençlig" finali tamamlandı! Final heyecanı İstanbul’da yaşandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 12:02
TÜGVA'nın düzenlediği "Gençlig" müsabakası büyük bir heyecanla tamamlandı. 81 ilde başlayan yolculuk İstanbul'da sona erdi. Müsabakayı Trabzon 7-1'lik skorla şampiyon tamamladı.
