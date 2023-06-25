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TÜGVA'dan yaz okulu ve doğa kampı

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Giriş: 25.06.2023 16:10
TÜGVA her yıl olduğu gibi bu sene de yaz okulu ve doğa kamplarını sürdürecek. etkinlikler ağustos'a kadar devam edecek. başvurular ise sürüyor.
TÜGVA’dan yaz okulu ve doğa kampı
TÜGVA'dan yaz okulu ve doğa kampı
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