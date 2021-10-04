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Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı

İHA
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Giriş: 04.10.2021 13:16
Denizli’de düğün nedeniyle kapatılan yoldan geçmek isterken düğün sahipleri ile tartışan 2 kişi, kısa süre sonra tüfekle geri döndü. Önce düğün sahibinin kim olduğunu soran magandalar, daha sonra peş peşe ateş etti. Eğlenirken kendilerini kurşunların hedefi olarak bulan davetlilerin yaladığı korku dolu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Kısa süre sonra iki maganda düğün alanına geri döndü. Birinin elinde tüfek diğerinin bıçak olan 2 şahıs önce kalabalığın arasına girerek önce düğün sahiplerinin kim olduklarını sordukları öğrenildi. Damadın babasının 'Benim' cevabını vermesi üzerine ardı ardına kalabalığa doğru ateş etti. O sırada gelin ve damat araçtan inerek düğün alanına girmek üzere olmaları dikkatlerden kaçmadı. Düğün sahipleri ile magandalar, daha sonra birbirlerine tekme ve yumruklar ile saldırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, magandalar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kaçan şahıslardan birinin elindeki bıçağı bir çöp kovasına atması ise dikkatlerden kaçmadı. Kaçan magandalar ise her yerde aranıyor.
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