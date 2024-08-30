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TSYD’den skandal uygulama! Başörtülü kadın havuza alınmadı

TSYD’den skandal uygulama! Başörtülü kadın havuza alınmadı

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 14:56
Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi Mehmet İzmirlioğlu, eşini Beşiktaş'taki derneğin yüzme havuzuna götürdü.  Ancak iddiaya göre eşi başörtülü olduğu için tesise alınmadı. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.
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