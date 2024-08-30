TSYD’den skandal uygulama! Başörtülü kadın havuza alınmadı

Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi Mehmet İzmirlioğlu, eşini Beşiktaş'taki derneğin yüzme havuzuna götürdü. Ancak iddiaya göre eşi başörtülü olduğu için tesise alınmadı. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.

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