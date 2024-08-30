TSYD’den 28 Şubat uygulaması! Başörtülü kadın havuza alınmadı

Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi Mehmet İzmirlioğlu eşini Beşiktaş'taki derneğin yüzme havuzuna götürdü. İddiaya göre eşi başörtülü olduğu için tesise alınmadı. Yaşanan olay tepkilere neden olurken Mehmet İzmirlioğlu yaşadığı süreci A Haber'e özel anlattı.

- Eşiniz açık havuza giremez dedi kapalı havuza alalım sizi açık havuza kapalı şekilde alamayız dedi.

- Daha önce de 28 Şubat sürecinde ailesi mağdur edilmiş biriyim ben. Ablamın zorla başını açtırmaya çalıştılar. Babamın da görev yeri değiştirilmiş ablamdan dolayı. Ben orada resmen aynı süreci yaşadım. Bu insanın da istifa etmesini istiyorum.

- Sonra başkanın yanına gittim gayet lakayıt şekilde burası özerk kurum burada benim kurallarım geçerli dedi