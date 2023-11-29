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Tsunamiyi andıran görüntüler

A Haber
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Giriş: 29.11.2023 09:23
Tekirdağ’da şiddetli lodosla dev dalgalar oluştu, deniz taştı. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları o noktadan aktardı.
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