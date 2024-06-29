29 Haziran 2024, Cumartesi
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TSK'dan İzmir yangınını söndürmek için destek! MSB o anları paylaştı
İzmir'de Menderes ilçesinde bulunan ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken alevler nedeniyle bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.MSB tarafından yapılan açıklamada "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi." denildi.