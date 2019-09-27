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27.09.2019
TRT muhabiri depreme röportaj esnasında yakalandı! İşte o anlar |Video
İstanbul'da dün (26 Eylül 2019) saat 13.59'da İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem anında bir röportajda olan TRT muhabiri Sezen Ceceli Köse'nin sakinliği ise herkesi şaşırttı. İşte sosyal medyada çok konuşulan o anlara ait görüntüler.
İstanbul'da dün saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Deprem sonrası tüm İstanbullular sokaklara dökülürken o anlarda röportaj yapan TRT muhabiri tüm sakinliğini korudu.
KONUK KAÇTI, O OTURDU
TRT Haber muhabiri Sezen Ceceli Köse, deprem yaşanırken Kapalıçarşı'nın en tanınmış gümüş kakma ustalarından Agop İnyapan ile röportaj yapıyordu. Depremi anbean hisseden İnyapan olay yerinden koşarak uzaklaşırken muhabir Sezen Ceceli Köse, sakinliğini koruyarak oturduğu yerden kalkmadı.
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