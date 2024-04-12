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Tropikal kelebek bahçesi turistleri ağırlıyor! 50'nin üzerinde kelebek türü

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 12.04.2024 11:25
Konya’da bulunan Tropikal Kelebek Bahçesi, Ramazan Bayramı’nda misafirlerini ağırlıyor. 50'nin üzerinde kelebek türü bulunan bahçeyi 9 yılda 3 milyondan fazla kişi ziyaret etti. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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