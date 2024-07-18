18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Triportör ile panelvan minibüs çarpıştı! O anlar kamerada

Triportör ile panelvan minibüs çarpıştı! O anlar kamerada

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2024 18:50
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde triportör ile panelvan minibüs çarpıştığı kazada 2 şahıs yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Triportör ile panelvan minibüs çarpıştı!
Triportör ile panelvan minibüs çarpıştı!
Elektrik faciasında şüpheliler adliyede!
Elektrik faciasında şüpheliler adliyede!
Sel Oltu’da hasara neden oldu!
Sel Oltu'da hasara neden oldu!
Balıkesir’de orman yangını!
Balıkesir'de orman yangını!
Fırsatçı işletmeler turizmi baltalıyor mu?
Fırsatçı işletmeler turizmi baltalıyor mu?
Alacak kavgasında bıçaklandı, hastanede öldü
Alacak kavgasında bıçaklandı, hastanede öldü
Erzurum’da suya kapılan bebek 5 gün sonra bulundu
Erzurum'da suya kapılan bebek 5 gün sonra bulundu
Yanan alanlar yeniden yeşerdi
Yanan alanlar yeniden yeşerdi
Mardin’de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı
Mardin’de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı
A Haber yangın bölgesinde
A Haber yangın bölgesinde
Termometreler 40 derecenin üstünü gösterdi
Termometreler 40 derecenin üstünü gösterdi
Şiddetli yağış sonrası sel!
Şiddetli yağış sonrası sel!
Daha Fazla Video Göster