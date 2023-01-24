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Tren hemzemin geçitteki aracı biçti

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Giriş: 24.01.2023 08:28
Tayland'da bir yolcu treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan araca çarptı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı böyle kayda geçti...
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