Tren hemzemin geçitteki aracı biçti

Tayland'da bir yolcu treni hemzemin geçitten geçmeye çalışan araca çarptı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza anı böyle kayda geçti...

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