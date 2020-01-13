13 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
13.01.2020

Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan TIR’a çarptı!

Polonya’da bir TIR sürücüsü hemzemin geçidin bariyerini kırdı ve yoldan geçmeye çalıştı. Tren, dorsesinde iş makinesi taşıyan TIR’a çarptı, iş makinesi yola düştü.

Olay Polonya'nın batısında, Büyük Polonya Voyvodalığı'nda Zbaszyn bölgesinde meydana geldi. Tren yolu güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde bir TIR'ın kapanmış olan bariyeri kırarak hemzemin geçide girdiği görülüyor.

YOLA DÜŞÜYOR

Görüntülerde TIR tam geçişini tamamlamak üzereyken hızla gelen trenin TIR'a çarptığı; dorsedeki iş makinesi yola düşürdüğü görülüyor.

"KURALA UYUN"

Görüntüyü paylaşan yetkililer, sürücülerin 1 dakika sabretmesiyle büyük kazaların önüne geçilebileceğini; kurallara riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İnanılmaz kaza! TIR şoförü şoke etti!
İnanılmaz kaza! TIR şoförü şoke etti!
Acı haber sonrası canlı yayında ateş püskürdü
Acı haber sonrası canlı yayında ateş püskürdü
Komandoların eğitim görüntüleri nefes kesti
Komandoların eğitim görüntüleri nefes kesti
İzmir'in tarihi yıkılıyor
İzmir'in tarihi yıkılıyor
'Son duanı et' deyip evlenme teklifi yaptı
'Son duanı et' deyip evlenme teklifi yaptı
96 model ‘Kartal’ marka aracını 4x4 cipe çevirdi
96 model ‘Kartal’ marka aracını 4x4 cipe çevirdi
Canlı yayında annesinin ayaklarını öptü
Canlı yayında annesinin ayaklarını öptü
Lalizer anne kızına kızıp evi terk etti
Lalizer anne kızına kızıp evi terk etti
Eski sevgiliye 'ölüm' tuzağı
Eski sevgiliye 'ölüm' tuzağı
Su tankeri devrildi! Görgü tanığı o anları anlattı
Su tankeri devrildi! Görgü tanığı o anları anlattı
Yarım asırlık hasret Müge Anlı canlı yayınında son buldu
Yarım asırlık hasret Müge Anlı canlı yayınında son buldu
Sokak ortasında öldüresiye dayak!
Sokak ortasında öldüresiye dayak!
Daha Fazla Video Göster