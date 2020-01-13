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13.01.2020
Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan TIR’a çarptı!
Polonya’da bir TIR sürücüsü hemzemin geçidin bariyerini kırdı ve yoldan geçmeye çalıştı. Tren, dorsesinde iş makinesi taşıyan TIR’a çarptı, iş makinesi yola düştü.
Olay Polonya'nın batısında, Büyük Polonya Voyvodalığı'nda Zbaszyn bölgesinde meydana geldi. Tren yolu güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde bir TIR'ın kapanmış olan bariyeri kırarak hemzemin geçide girdiği görülüyor.
YOLA DÜŞÜYOR
Görüntülerde TIR tam geçişini tamamlamak üzereyken hızla gelen trenin TIR'a çarptığı; dorsedeki iş makinesi yola düşürdüğü görülüyor.
"KURALA UYUN"
Görüntüyü paylaşan yetkililer, sürücülerin 1 dakika sabretmesiyle büyük kazaların önüne geçilebileceğini; kurallara riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.
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