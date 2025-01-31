Tramvayın tutamaklarını kesip camını kırdılar!

Kayseri’de tramvayda yolculuk yapan bir grup şahıs, tramvayda taşkınlık yaptı. Tramvayın tutamaklarını kesen şahıslar, camlara kafa atarak kırdı. Kestikleri tutamaklara tutunarak sallanan şahıslar, koltuklara ve tramvayın çeşitli yerlerine zarar verdi. Olay anı tramvayda bulunan kameralara yansıdı.

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