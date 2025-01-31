31 Ocak 2025, Cuma

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Tramvayın tutamaklarını kesip camını kırdılar! O anlar kamerada

Tramvayın tutamaklarını kesip camını kırdılar! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.01.2025 01:11
Kayseri’de tramvayda yolculuk yapan bir grup şahıs, tramvayda taşkınlık yaptı. Tramvayın tutamaklarını kesen şahıslar, camlara kafa atarak kırdı. Kestikleri tutamaklara tutunarak sallanan şahıslar, koltuklara ve tramvayın çeşitli yerlerine zarar verdi. Olay anı tramvayda bulunan kameralara yansıdı.
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Tramvayın tutamaklarını kesip camını kırdılar! O anlar kamerada
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