Tramvay yolunda kaza! Seferler aksadı

Son dakika haberine göre Zeytinburnu'nda tramvay yoluna giren bir otomobil kontrolden çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksarken, yolcular durağa yürümek zorunda kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN