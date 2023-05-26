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Tramvay tırın dorsesine çarptı: Panik anları kamerada!

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Giriş: 26.05.2023 20:40
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde tramvay karşı şeritten gelen tırın dorsesine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken panik anları kameraya yansıdı. İşte o anlara ait görüntüler...
Tramvay tırın dorsesine çarptı: O anlar kamerada!
Tramvay tırın dorsesine çarptı: O anlar kamerada!
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