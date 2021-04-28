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Trakya'yı karıştıran iddia: Bill Gates'e komşu olacaksınız
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Trakya'da 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldığı söylentileri fırsatçıları harekete geçirdi. Fırsatçıların özellikle gurbetçilerin yaşadığı Avrupa'daki ülkelerde Trakya'dan parsel satmaya başladığı öğrenildi. Şehir planlamacısı Namık Kemal Döleneken, "Bill Gates'e komşu olacaksınız, 8 bin euroya parsel satıyoruz diye paralarını alıyorlar" dedi.