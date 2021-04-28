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Trakya'yı karıştıran iddia: Bill Gates'e komşu olacaksınız

DHA
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Giriş: 28.04.2021 11:56
Güncelleme:28.04.2021 12:08
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Trakya'da 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldığı söylentileri fırsatçıları harekete geçirdi. Fırsatçıların özellikle gurbetçilerin yaşadığı Avrupa'daki ülkelerde Trakya'dan parsel satmaya başladığı öğrenildi. Şehir planlamacısı Namık Kemal Döleneken, "Bill Gates'e komşu olacaksınız, 8 bin euroya parsel satıyoruz diye paralarını alıyorlar" dedi.
Bill Gates'e komşu olacaksınız
"Bill Gates'e komşu olacaksınız"
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