23 Mart 2023, Perşembe
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Trakya’daki barajlarda son durum: 14 barajın 12’si alarm veriyor
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunan 14 barajın 12'sinde toplam su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre 187 milyon 200 bin metreküp düştü. Kuraklık nedeniyle 104 milyon 323 bin metreküp ile 4 barajında en fazla suyu azalan kent Kırklareli oldu.