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Trakya’daki barajlarda son durum: 14 barajın 12’si alarm veriyor

AA
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Giriş: 23.03.2023 13:56
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunan 14 barajın 12'sinde toplam su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre 187 milyon 200 bin metreküp düştü. Kuraklık nedeniyle 104 milyon 323 bin metreküp ile 4 barajında en fazla suyu azalan kent Kırklareli oldu.
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