Trakya'da yoğun kar yağışı! İstanbul’da kar yüzünü gösterdi

Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için uyarmış ve tarih vermişti. Dün akşam Silivri'de başlayan kar yağışının ardından Büyükçekmece ve Beylikdüzü'ne de yılın ilk karı düştü. Öte yandan Trakya'da yoğun yoğun kar yağışı etkili oluyor. Bölgelerden son gelişmeleri A Haber ekipleri aktardı.

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