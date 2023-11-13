Trakya’da yağmur etkili oldu

Meteoroloji'nin 'yağış' uyarısının ardından Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de sağanak etkili oldu. Edirne'de sabah saatlerinde sağanak etkisini gösterdi; bazı cadde ve sokaklar su ile doldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp, bekledi. Kırklareli kent merkezinde de yağış etkili oldu.