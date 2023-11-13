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Trakya'da yağmur etkili oldu

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Giriş: 13.11.2023 16:30
Meteoroloji'nin 'yağış' uyarısının ardından Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de sağanak etkili oldu. Edirne'de sabah saatlerinde sağanak etkisini gösterdi; bazı cadde ve sokaklar su ile doldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp, bekledi. Kırklareli kent merkezinde de yağış etkili oldu.
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