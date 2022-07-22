22 Temmuz 2022, Cuma
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Trakya’da tırtıl istilasında yeni gelişme! Mücadelede sona doğru
Trakya’da ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılına karşı mücadelenin büyük kısmı tamamlandı. Geri kalanlar, arılar zarar görmesin diye akşamları ilaçlanıyor. Ekipler, Kırklareli'nde yoğun olarak il merkezine bağlı Kavaklı ve İnece beldelerinde çiftçilerin talepleri üzerine gün batımına doğru ilaçlama yapıyor.