Trakya’da tırtıl istilasında yeni gelişme! Mücadelede sona doğru

Trakya’da ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılına karşı mücadelenin büyük kısmı tamamlandı. Geri kalanlar, arılar zarar görmesin diye akşamları ilaçlanıyor. Ekipler, Kırklareli'nde yoğun olarak il merkezine bağlı Kavaklı ve İnece beldelerinde çiftçilerin talepleri üzerine gün batımına doğru ilaçlama yapıyor.