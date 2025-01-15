15 Ocak 2025, Çarşamba
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Trakya’da kar yağışı etkili! Motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Gece saatlerinde etkili olan yağış sonrası Edirne de beyaza büründü. Okulların tatil edilmesiyle birlikte Çocuklar karın keyfini çıkarırken sürücüler zor anlar yaşadı. Motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Sürücülerin kar lastiği takması için uyarılar yapıldı. Detayları bölgede bulunan Kadir Mercan aktardı.