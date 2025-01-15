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Trakya’da kar yağışı etkili! Motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Trakya’da kar yağışı etkili! Motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.01.2025 11:40
Gece saatlerinde etkili olan yağış sonrası Edirne de beyaza büründü. Okulların tatil edilmesiyle birlikte Çocuklar karın keyfini çıkarırken sürücüler zor anlar yaşadı. Motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Sürücülerin kar lastiği takması için uyarılar yapıldı. Detayları bölgede bulunan Kadir Mercan aktardı.
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Trakya’da kar yağışı etkili! Motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
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