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Trakya’da Ayçiçek hasadı başladı

Trakya’da Ayçiçek hasadı başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 09:40
Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Trakya'da sarının farklı tonları ve güzelliğiyle dikkati çeken ayçiçeği tarlaları yerini hasat için biçerdöverlere bıraktı.
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