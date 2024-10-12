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Traktör otomobille çarpıştı ikiye bölündü! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Traktör otomobille çarpıştı ikiye bölündü! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 01:15
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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