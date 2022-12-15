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Trafikteki tartışmada kan döküldü! 2 kardeş yol ortasında katledildi

A Haber
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Giriş: 15.12.2022 10:42
Adana'nın kozan ilçesinde trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü, tüfekle vurulan 2 kardeş hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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