Trafikte "Zombi araç" tehlikesi

Zombi araç olarak ifade edilen binlerce ağır hasarlı araç trafikte dolaşıyor. Tehlike oluşturan bu eski araçların çekilmesi için ne yapılmalı? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN