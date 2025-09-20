Trafikte yaşanan kürekli kavga! Sürücü süpürgeyi mızrak gibi kullandı

Hatay'da trafikte yaşanan kavgada aracın kasasında bulunan kürekle diğer araç sürücüsüne saldıran ve mızrak gibi süpürge fırlatan sürücünün o anları kameraya yansıdı.

