20 Eylül 2025, Cumartesi

Trafikte yaşanan kürekli kavga! Sürücü süpürgeyi mızrak gibi kullandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.09.2025 14:46
Hatay'da trafikte yaşanan kavgada aracın kasasında bulunan kürekle diğer araç sürücüsüne saldıran ve mızrak gibi süpürge fırlatan sürücünün o anları kameraya yansıdı.
