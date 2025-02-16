Trafikte ve park yerinde şiddet! İki olayda da kan donduran anlar

İstanbul Ümraniye’de trafikte dehşet dolu anlar yaşandı. Otoyolda seyir halindeki bir aracın önünü kesen üç kişi, sürücüyü tehdit edip aracın aynasını kırdı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan saldırganların, daha önce 23 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı ilçede yaşanan bir başka şiddet olayında ise park yeri yüzünden çıkan kavgada kan aktı. Bir grup, sürücüyü darp ederek ağır yaraladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Artan trafik ve park yeri kavgaları ise vatandaşlarda endişe yaratıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN