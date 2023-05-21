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Trafikte tehlikeli yolculuk! Canını hiçe sayarak motosikleti böyle kullandı

İHA
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Giriş: 21.05.2023 15:43
Düzce'de motosikleti yatarak kullanan sürücü, hem kendi can güvenliğini hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
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