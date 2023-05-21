Trafikte tehlikeli yolculuk! Canını hiçe sayarak motosikleti böyle kullandı

Düzce'de motosikleti yatarak kullanan sürücü, hem kendi can güvenliğini hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

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