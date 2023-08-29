29 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Trafikte tehlikeli anlar: Boş yolu paylaşamadılar

Trafikte tehlikeli anlar: Boş yolu paylaşamadılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2023 13:30
İstanbul'da trafik maganları canlarını hiçe sayarak birbirleriyle inatlaştı. Trafiği de tehlikeye sokan magandalar, zikzak çizerek birbirlerinin önünü kestiler. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Peş peşe depremler neyin habercisi?
Peş peşe depremler neyin habercisi?
Anucurlar soruşturmasında flaş detaylar
Anucurlar soruşturmasında flaş detaylar
Şehir eşkıyası Salvator Salih enselendi!
Şehir eşkıyası Salvator Salih enselendi!
Trafikte tehlikeli anlar: Boş yolu paylaşamadılar
Trafikte tehlikeli anlar: Boş yolu paylaşamadılar
Sinop’ta çevre felaketi!
Sinop'ta çevre felaketi!
39 konut için tahliye kararı!
39 konut için tahliye kararı!
İstiklal Caddesi’nde müşteriye meydan dayağı
İstiklal Caddesi'nde müşteriye meydan dayağı
Tavuk kümesine girince gözlerine inanamadı
Tavuk kümesine girince gözlerine inanamadı
Mehmet Aslantuğ’dan ihanet açıklaması geldi
Mehmet Aslantuğ'dan ihanet açıklaması geldi
Konya’da büyük deprem olur mu?
Konya'da büyük deprem olur mu?
Geri dönüşüm tesisinde yangın
Geri dönüşüm tesisinde yangın
İstanbul’da maymun dehşeti: 3 yaralı
İstanbul'da maymun dehşeti: 3 yaralı
Daha Fazla Video Göster