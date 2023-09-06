06 Eylül 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Trafikte sopa, muşta ve bıçaklı kavga kamerada; 3 yaralı
İzmir'de iki otomobilin karıştığı hasarlı kazanın ardından çıkan kavga, tarafların telefonla çağırdığı yakınlarının da dahil olmasıyla büyüdü. Sopa, muşta ve bıçaklı kavgada, sürücülerden AK Parti Karşıyaka İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Yıldırım (48) ve kardeşi Cengiz Yıldırım (46) darp sonucu, yeğeni Erdem Yıldırım (22) ise bıçakla yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.