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Trafikte sopa, muşta ve bıçaklı kavga kamerada; 3 yaralı

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Giriş: 06.09.2023 11:55
İzmir'de iki otomobilin karıştığı hasarlı kazanın ardından çıkan kavga, tarafların telefonla çağırdığı yakınlarının da dahil olmasıyla büyüdü. Sopa, muşta ve bıçaklı kavgada, sürücülerden AK Parti Karşıyaka İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Yıldırım (48) ve kardeşi Cengiz Yıldırım (46) darp sonucu, yeğeni Erdem Yıldırım (22) ise bıçakla yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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