04 Temmuz 2023, Salı
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Trafikte korku dolu anlar! Sinir krizi geçiren kadın direksiyonu kırdı: Faciadan dönüldü
Eyüpsultan'da minibüs şoförü erkek arkadaşıyla trafikte seyir halindeyken kavga eden genç kadın, direksiyonu kırınca ortalık karıştı. Refüje çıkan minibüse arkasından gelen bir başka araç çarptı. Sinir krizi geçirip indiği araca saldıran genç kadını, arkadaşı güçlükle zapt etti. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.