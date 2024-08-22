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Trafikte korku dolu anlar

Trafikte korku dolu anlar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.08.2024 16:30
Tokat-Niksar karayolunda iki kişinin eşya yüklü kamyonetin arkasında yaptığı yolculuk, trafikte korku dolu anlara sebep oldu. O anlar çevredeki diğer sürücüler tarafından kaydedildi.
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