25 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Trafikte kadın sürücüler mi yoksa erkek mi daha dikkatli?

Trafikte kadın sürücüler mi yoksa erkek mi daha dikkatli?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.07.2021 15:01
Trafikte kadın sürücüler mi daha dikkatli yoksa erkek sürücüler mi? Bir araç kiralama firmasının yaptığı araştırmada kadınların erkeklerden yüzde 25 oranında daha az kaza yaptığı ortaya çıktı.

Erkekler trafikte kendine çok güvense de bir algı yıkıldı. Kadınların erkeklerden daha az kazaya karıştığı ortaya çıktı.

KADINLAR MI DAHA İYİ ARAÇ KULLANIYOR, YOKSA ERKEKLER Mİ?

Kadın sürücüler erkek sürücülere kıyasla daha iyi kullanıyorlar. Kadınların erkeklere göre daha az kazaya karıştığı ortaya çıktı.

Kadın sürüler, erkek sürücülere nazaran kurallara uyma noktasında daha titizler. Örneğin hız limitleri belirlenmiş bir yol kesitinde genele göre, trafik müsaitse, kontrol edilmiyorsa erkekler hız limitini pek dikkate almıyor.

ARAŞTIRMA VERİLERİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Her gün binlerce sürücü trafikte. Bir araç kiralama firmasının yaptığı araştırma ilginç bir sonuç ortaya çıkardı. Çünkü trafikte kadın sürücüler erkeklere göre yüzde 25 oranında daha az kaza yapıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erkek şoförlerin tahtı sallanıyor
Erkek şoförlerin tahtı sallanıyor
Başörtülü kadına sözlü ve fiziki şiddet!
Başörtülü kadına sözlü ve fiziki şiddet!
İlk defa gördü! Bakın nasıl çağırdı
İlk defa gördü! Bakın nasıl çağırdı
Engelli çocuğa şiddet anları! Polis ekipleri kurtardı
Engelli çocuğa şiddet anları! Polis ekipleri kurtardı
Plankton patlaması! Turkuaz renge büründü
Plankton patlaması! Turkuaz renge büründü
Filenin Sultanları galibiyetle başladı!
Filenin Sultanları galibiyetle başladı!
Uzman isim uyardı! Sağlıklı yaşam için...
Uzman isim uyardı! Sağlıklı yaşam için...
Sarıyer'de yavru köpeği cayır cayır yaktılar
Sarıyer'de yavru köpeği cayır cayır yaktılar
Artvin'de yaralar sarılıyor
Artvin'de yaralar sarılıyor
Maskeyle gelen yeni cilt hastalığı
Maskeyle gelen yeni cilt hastalığı
Ankara'da ağaçlık alanda yangın
Ankara'da ağaçlık alanda yangın
Vatandaşa 15 Temmuz tehdidi
Vatandaşa "15 Temmuz" tehdidi
Daha Fazla Video Göster