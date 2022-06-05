05 Haziran 2022, Pazar
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Trafikte başlayan kavga kazaya döndü! Taksiyi parçaladılar
TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkinde trafikteki tartışma kaza ile sonuçlandı. Kazaya karışan araçtaki 5 kişi, sürücüyü dövdü, taksiye ise levye ve demir kesici makaslarla zarar verdi. Taksi şoförü, "Aracımın birçok yerinde hasar var. Korkunç bir olay yaşadık" dedi. Polis, "Trafik kazası", "Mala zarar verme" ve "Darp" suçlarından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.