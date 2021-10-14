14 Ekim 2021, Perşembe
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Trafikte Arda İpek'e dehşeti yaşatan Mutlu Caner Yontarkol'a 6 yıl hapis cezası
Beşiktaş yol verme tartışması yaşadığı Arda İpek'i camı açık olan sürücü kapısı üzerinden bıçakladığı iddia edilen Mutlu Caner Yontarkol "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığı dava karar çıktı. Yontarkol 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme başkanı sanığa “ Pişman olduğunu düşünmüyoruz” dedi.