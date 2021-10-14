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Trafikte Arda İpek'e dehşeti yaşatan Mutlu Caner Yontarkol'a 6 yıl hapis cezası

İHA
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Giriş: 14.10.2021 13:48
Beşiktaş yol verme tartışması yaşadığı Arda İpek'i camı açık olan sürücü kapısı üzerinden bıçakladığı iddia edilen Mutlu Caner Yontarkol "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığı dava karar çıktı. Yontarkol 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme başkanı sanığa “ Pişman olduğunu düşünmüyoruz” dedi.
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